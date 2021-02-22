TSMC 5nm İşlemci Üretmek İçin 1000 Kişiyi İşe Alacak! - Son Dakika

1987 yılında Tayvan merkezli olarak kurulmuş olan TSMC, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken işlemci üreticisidir. Piyasada lider konumda olan şirketin müşterileri arasında; Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek gibi teknoloji markaları bulunmaktadır.

ABD tarafından yasaklanmadan önce Huawei, TSMC en büyük ikinci müşterisiydi. Birinci müşterisi Apple firmasıdır. Dolayısıyla, ABD hükümetinin ABD teknolojisini kullanan tüm şirketleri Huawei'ye parça göndermesini yasaklayan talimatı sonrası TSMC'nin gelirini etkilemesi bekleniyordu. Ancak, dünyanın en büyük yarı iletken işlemci üreticisi, Huawei'nin yokluğunu hissetmeyecek yeni siparişler almaya başladı.

TSMC 5nm İşlemci Üretmek İçin 1000 Kişiyi İşe Alacak!

Tayvanlı Yarı İletken Üretim Şirketi'nin (TSMC) gelen yeni siparişler için üretim alanını genişletmek istiyor ve bu nedenle, Güney Tayvan Bilim Parkı'ndaki fabrikasına binden fazla mühendisi yerleştirmeyi planladığını bildirildi.

İşlemci alanında yaşanan bu talebin ana nedenlerinden biri, coronavirüs pandemisi döneminde yaşanan bilgisayar ve telefonlara olan yoğun talep olarak gösterildi. TSMC her yıl planlamasını yapar, ancak bu dönem talep yoğunluğu yaşanması nedeniyle şirket taleplere yetişemeyecek duruma geldi.

Şirket ekstra işgücü sayesinde, 5 nm kapasitesine sahip işlemciler için aylık 60.000-70.000 parça üretimden ayda 120.000 parça üretime artış sağlamak istiyor. TSMC şirketine gelen siparişlerinin çoğu, Snapdragon 888 gibi en son amiral gemisi işlemciler için kullanılan 5nm yongaları üzerinedir. 5nm yongalar, eski yongalara kıyasla onlara daha fazla güç ve enerji verimliliği sağlayan daha büyük bir transistör yoğunluğu ve transistör sayısı ile birlikte gelir.

TSMC şu anda; Apple A14 Bionic, MediaTek, Samsung Exynos serisi, AMD ve Qualcomm Snapdragon için 5nm işlemci üretmektedir. Huawei'ye son 5nm yonga tedariki Eylül 2020'nin ortalarında gerçekleşti ve ardından ABD ambargosu nedeniyle Çinli teknoloji devinden sipariş almayı bıraktı. 5nm işlemci siparişindeki artış, Huawei'nin kaybının şirketin gelirini etkilememesini sağladı.