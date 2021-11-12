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TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi - Son Dakika

TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi

12.11.2021 08:05
TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'ya 7 milyar dolarlık çip imalat fabrikası kuracağını bildirdi.

Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) Japonya'ya 7 milyar dolarlık çip imalat fabrikası kuracağını bildirdi.

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken açığının etkisi sürüyor.

Tayvan merkezli TSMC, küresel tedarik açığını hafifletmek amacıyla Japonya'nın güneybatısına 7 milyar dolarlık çip imalat fabrikası kuracağını duyurdu.

TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C. C. Wei yaptığı açıklamada, "Japonya'da yeni bir fabrika ile sektörün desteklenmesi amacıyla uzun vadeli müşterimiz Sony'nin desteğini almaktan memnunuz." dedi.

Yatırımda hisse sahibi olacak Sony bünyesindeki Sony Semicon CEO'su Şimizu Teruşi de küresel yarı iletken açığına yönelik "üretim teknolojisinde lider TSMC ortaklığıyla istikrarlı tedarik sağlamayı hedeflediklerini" ifade etti.

TSMC, Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto'da 2022'de inşaatını başlatacağı yeni fabrikasının 2024'te hizmete girmesini hedefliyor.

Sony'nin 500 milyon dolar yatırımda bulunacağı ve Japonya hükümetinin destek vereceği projenin, 1500 kişilik istihdam oluşturacağı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSMC'den Japonya'ya 7 milyar dolarlık mikroçip tesisi - Son Dakika
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