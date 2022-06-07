TSMC'nin Phoenix tesisi planına Intel engeli - Son Dakika
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TSMC'nin Phoenix tesisi planına Intel engeli

07.06.2022 14:12
TSMC'nin Phoenix tesisi planına Intel engeli

2021 yılında Arizona'daki Phoenix üretim tesisi inşaatına başlayan TSMC, Intel ile olan rekabet nedeniyle sorun yaşıyor.

TSMC, 2021 yılında Arizona eyaletinde 12 milyar dolarlık yatırım ile çip tesisi kurulumuna başladı. Nikkei Asia haberine göre TSMC, Phoenix adını verdiği tesislerin inşasında ve çalışan arayışında zorluk yaşıyor.

TSMC, Phoenix üretim tesisi sorunlarıyla karşı karşıya

Hem Intel hem de TSMC aynı dönemde çip üretim tesisi için düğmeye bastı. Arizona'da aralarında yaklaşık 80 km bulunan iki projenin de 2024 yılında bitmesi bekleniyor.

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Intel'in Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU) ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor. TSMC'nin Intel'e iş gücü sağlayan ASU ile anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Yaklaşık 27.000 öğrenciye sahip olan ASU, alanında en büyük üniversite ünvanına sahip.

TSMC'nin Phoenix tesisi planına Intel engeli

Dekan Kyle Squires, "Şirketlerin üniversitemiz öğrencilerini cezbedici teklifler ile bünyelerini katmaları bir hayli zor. Uzun süredir Intel ile iş birliğimizin olması ve mezunlarımızın ekseriyetle Intel bünyesinde çalışması nedeniyle gayri resmi bir bağ oluştu. Mevcut Intel çalışanları, ASU öğrencilerinin şirketlerinde yer alabilmesi için ekstra çaba sarf ediyor." ifadelerine yer verdi.

TSMC'nin Tayvan dışındaki en gelişmiş üretim tesisi olan Phoenix, şirketin yatırım yaptığı en büyük projelerden biri olarak biliniyor. Nikkei Asia'ya açıklama yapan TSMC sözcüsü, tesisleri inşa etmek için yeterli sayıda işçi bulmanın zor olduğunu belirtti.

Başlangıçta çip üretim ekipmanlarını Eylül 2022'ye kadar tesislerine taşımayı planlayan TSMC, inşaat gecikmeleri nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, üretim ekipmanları 2023'ün ilk çeyreğinde Phoenix tesisine ulaşacak.

TSMC, Arizona'da açılacak fabrika için hem Amerikalı hem de Tayvanlı inşaat şirketleriyle birlikte çalışıyor. Her gün 6.000'den fazla kişinin inşaat için çalışma yürttüğünü belirten şirket, 2024 üretim olanlarının değişmediğinin altını çizdi.

Şirketin bir diğer sorunu ise kalifiye eleman eksikliği. TSMC, üretim tesislerinde çalışması için yetenekli teknisyen ve mühendis arayaşına devam ediyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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