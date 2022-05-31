TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor! - Son Dakika
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TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor!

31.05.2022 22:38
TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor!

Samsung Electronics, yarı iletken sektöründe yapılacak potansiyel bir iş birliği için Intel ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bir süredir hayatımızda olan küresel çip krizi, birçok sektörü olumsuz etkiledi. Bu süreçte gerekli bileşenler sağlanamadığı için üretim yavaşlarken, gelen yoğun talebe karşılık verilemediği için de fiyatlar adeta tavan yaptı. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin krizi minimum hasarla atlatabilmek için iş birliğine gittiğini de belirtmekte fayda var.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda ABD ve Güney Kore'nin teknoloji ortaklığın vurgu yapmasının ardından kısa süre önce konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Intel ve Samsung, halihazırda devam eden çip ve tedarik krizi nedeniyle buluştu.

Intel ve Samsung arasında çip iş birliği

Samsung Electronics, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada şirketin başkan yardımcısı Lee Jae-yong'un Intel CEO'su Patrick Gelsinger ile Seul'da bir araya geldiğini duyurdu. İki şirketin yaptığı görüşmenin odak noktası doğal olarak yarı iletken sektörü oldu.

TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor!

Intel ve Samsung rekabetin kızıştığı yarı iletken sektöründe nasıl bir iş birliği yapılması gerektiği sorusuna cevap aradı. Görüşmenin detaylı içeriği henüz paylaşılmazken, Samsung açıklamasında yeni nesil bellek ve sistem yongalarının yanı sıra PC'ler ve mobil cihazlar için fikir alışverişinde bulunduk ifadelerine yer verdi.

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Analistler, Intel'in bu hamlesini yarı iletken endüstrisinde daha istikrarlı tedarik zincirleri kurmaya çalıştığı şeklinde yorumladı. Aynı zamanda görüşmenin devam eden çip krizini minimum hasarla atlatabilmek için önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Öte yandan iki üreticinin de TSMC'nin hakim olduğu dökümhane işindeki payını yapılacak iş birliğiyle artırmak istediğine vurgu yapıldı.

Çip krizi nedeniyle yarı iletken sektörü büyük yara aldı. Bu alanda boy gösteren üreticilerin açıklamalarına göre sorunun bir süre daha bizlerle olacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce küresel çip krizi ne zaman tamamen biter? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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