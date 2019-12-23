TSO Başkanı Çelik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSO Başkanı Çelik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

TSO Başkanı Çelik öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kariyer günleri etkinliğinde Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

TSO Başkanı Çelik öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kariyer günleri etkinliğinde Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelik, doktorluk mesleğinden övgüyle bahsetti.

Kendisi de doktor olan Çelik, "Tedavi ettiğiniz insanların gözlerindeki o mutlu bakışı kelimelerle tarif etmek imkansız. Tabii bu hazzı yaşamak için de belirli şeyleri tamamlamak gerekiyor. Malum tıp fakülteleri yüksek puanlarla öğrenci alıyorlar. ve bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımın hedeflerine ulaşabilmeleri için şimdiden çalışmaya başlamaları gerekiyor." dedi.

Vakıflar Bankası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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