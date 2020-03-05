TSO Başkanı Eken, Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Sivas Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.



Oda Başkanı Özcan Binay ve yönetim kurulu üyeleriyle şehre dair istişarede bulunan Eken, Muhasebeciler Haftasını kutladı.

Muhasebecilerin önemli görevler üstlendiğini belirten Mustafa Eken, "Muhasebecilerimiz, vergisini ödeyen vatandaşımızla devletimiz arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu vesile ile öncelikle başkanımızın yönetim kurulunu ve Sivas'ta hizmet eden tüm muhasebeci arkadaşlarımın haftasını kutluyorum. Gerçekten emek veriyorlar. Verdikleri emek maddiyatla ölçülecek şekilde değil. Nedeni ise bizim şirketlerimizin bütün yükünü muhasebecilerimiz üstleniyor. Muhasebecilerimizin kıymeti büyük, her şeyimizi onlara emanet ediyoruz." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan Binay ise "Başkanıma bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler ve esnafımız bu memleketin kalkınması için el ele mücadele ediyoruz. Kendileri ihracat olsun imalat olsun ülkemizi daha yükseklere çıkarmak istiyorlar. Biz de onların tüm ihtiyaçlarını devlet adına karşılayarak devlete bütün bilgilerini raporlayıp veriyoruz." ifadelerini kullandı.