Son Dakika Haberleri: TSO Başkanı Eken, özel okulları ziyaret etti
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TSO Başkanı Eken, özel okulları ziyaret etti

6 saat önce

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, özel okulları ziyaret etti.

TSO Başkanı Eken, özel okulları ziyaret etti, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, özel okulları ziyaret etti.

Eken, ziyarette alınan bilgiler ile bir dosya oluşturacaklarını, bu dosyayı da Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceklerini söyledi.

Okullardaki eğitimin önemli olduğu belirten Eken, "Özel sektörün en zor olduğu bu dönemde eğitim işiyle uğraşanların apayrı sıkıntıları var. Onları yerlerinde inceledik, okul kurucuları ve yöneticileri ile bir araya gelerek sıkıntılarını, taleplerini ve beklentilerini dinledik. Sivas'ın eğitim sıralamasını hep birlikte yükseltebiliriz. Bulunduğumuz sıra Sivas'ın hak ettiği yer değil. Bu sıranın yükselmesi için de en önemli katkıyı özel okullarımız verecektir." dedi.

Özel eğitim camiasının KDV indirimi beklediğini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Sivas TSO olarak yaptığımız görüşmelerde şunu gördük ki eğer, her öğrenciye devletimiz destek verir, teşvik verirse hem daha eğitimli donanımlı öğrenciler ortaya çıkar hem de devletimizin yükü azalır. Teşvik verilmesi özel okulları canlandıracaktır. Özel okulların bir beklentisi de KDV oranının sıfırlanmasıdır. Bu vesile ile Sivas'ta faaliyet gösteren tüm özel okullarımıza başarılar diliyorum, gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür ediyorum."

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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