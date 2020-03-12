TSO Başkanı Koçak'a ziyaret - Son Dakika
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TSO Başkanı Koçak'a ziyaret

6 saat önce

Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

TSO Başkanı Koçak'a ziyaret, System.String[]

Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tarım, yapacakları faaliyetler ve sektörün durumu hakkında Başkan Koçak'a bilgi verdi.

Yeni kurulan birliklerini amacının üreticileri bir çatı altında toplamak olduğunu ifade eden Tarım, geçmişte yaşanılan olumsuzlukları birlikte göğüslemek ve güç oluşturmak istediklerini kaydetti.

TSO Başkanı Koçak da ziyaretlerinden dolayı birlik yöneticilerine teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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