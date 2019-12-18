TSO Başkanı Murzioğlu'ndan "VERBİS'e kayıt" uyarısı - Son Dakika
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TSO Başkanı Murzioğlu'ndan "VERBİS'e kayıt" uyarısı

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon liranın üzerinde olan gerçek ve tüzel kişilerin 31 Aralık sonuna kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS)...

TSO Başkanı Murzioğlu'ndan

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon liranın üzerinde olan gerçek ve tüzel kişilerin 31 Aralık sonuna kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kaydolması gerektiğini bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen yükümlülükler sebebiyle ileride oluşabilecek mağduriyetlere meydan verilmemesi açısından VERBİS'e kayıt yükümlülüğü, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde olabilecek cezai yaptırımlar ve veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler hakkında bilgi verdi.

Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS'e kayıt olmak zorunda olduğunu vurgulayan Murzioğlu, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına uygulamaya geçirildi. Ticaretin öznesi insan. Dolayısıyla üyelerimizin iletişim kurmak için kullandığı veri tabanlarıyla ilgili mahremiyeti korumak adına bu kanun ve denetim mekanizmaları geliştirildi." ifadesini kullandı.

Sisteme ilk etapta büyük ölçekli işletmelerin kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu sisteme kayıt yaptırmayan ve kanuna entegre olmayan üyelerimiz büyük maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenle yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilançosu toplamı 25 milyon liranın üzerinde olan üyelerimizin ivedilikle 'verbis.kvkk.gov.tr' adresinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir. 5 bin liradan başlayan ve 1 milyon liraya varan idari yaptırımlar mevcut. Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları hakkında 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilebilecek. Bu işin bir de itibar yönü var."

Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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