TSO'da 11. Meslek Komitesi toplandı - Son Dakika

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 11. Meslek Komitesi, sektöründeki durumu değerlendirmek ve yeni projeler üretmek adına toplandı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Tahsin Eker yönetiminde düzenlenen toplantıya Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Sinem Eyüboğlu ve Öğretim Görevlisi Yusuf Korkmaz katıldı.

Toplantıda sigorta sektörü, sektörün mevcut durumu ve yaşanılan sıkıntılar görüşülürken, üniversite ile işbirliği halinde yapılması planlanan konular gündeme getirildi.