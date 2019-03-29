Son Dakika Haberleri: Tso'da Ahika ile 'Enerji Verimliliği' Toplantısı Düzenlendi

Tso'da Ahika ile 'Enerji Verimliliği' Toplantısı Düzenlendi

42 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), da AHİKA ile işbirliği içerisinde enerji verimliliği toplantısı düzenlendi.

Tso'da Ahika ile 'Enerji Verimliliği' Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), da AHİKA ile işbirliği içerisinde enerji verimliliği toplantısı düzenlendi.

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji kaynakları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda enerji kaynaklarının verimli kullanılması enerji kullanımının fazla olduğu tesislerde maliyeti düşürmek mevcut enerjiyi verimli kullanma konuları anlatıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında iş yerlerinde enerjinin verimli kullanılarak karlılığın artırılmasına yönelik alınabilecek tedbirler, enerji etüdü yöntemleri, enerji yönetimi, teknik ve yasal standartlar konuları katılımcılara aktarıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
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