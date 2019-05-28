TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) girişimcilik eğitimleri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) girişimcilik eğitimleri düzenlendi.
25-26-27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen eğitimler, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve İş-Kur işbirliği ile düzenleniyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlanmasının ardından kursa katılan girişimci adayları işletmelerini kurarak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunacaklar. Girişimciliğin gelişmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından girişimcilik konusunda ücretsiz olarak "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi veriliyor. - KIRŞEHİR
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