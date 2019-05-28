Son Dakika Haberleri: TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi

43 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) girişimcilik eğitimleri düzenlendi.

TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) girişimcilik eğitimleri düzenlendi.

25-26-27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen eğitimler, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve İş-Kur işbirliği ile düzenleniyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlanmasının ardından kursa katılan girişimci adayları işletmelerini kurarak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkıda bulunacaklar. Girişimciliğin gelişmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından girişimcilik konusunda ücretsiz olarak "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi veriliyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 28 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSO'da girişimcilik eğitimleri düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]