TSO'da İnteraktif Pazarlama Zirvesi

Samsun Ticaret Sanayi Odası (TSO) binasında bulunan meclis odasında alanında uzman kişilerin katılımıyla İnteraktif Pazarlama Zirvesi yapıldı.



Marketing Türkiye, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde Anadolu "Akıllı İşler, Dijitali Anlamak" teması altında İnteraktif Pazarlama Zirvesi düzenlendi. Değişen dünyanın yeni ticaret biçimi e-ticaret, e-ihracat ve teknolojinin iş hayatına yansıyan yanlarının anlatıldığı konferansa bir çok iş adamı, öğretmen ve öğrenci katıldı.



Konferans ilk olarak (TOBB) Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla'nın konuşması ile başladı. Ayla Genç Girişimler Kurulu hakkında bilgi verirken, "Genç Girişimciler Kurulunun ana hedefleri arasında bulundukları bölgede girişimcilik potansiyeli taşıyan ve harekete geçmek noktasında destek ihtiyacı duyan tüm girişimcilerle çözüm odaklı işbirlikleri ve mentörlük faaliyetleri yaparak durağan potansiyelleri desteklemek ve ekonomiye kazandırmak yönündedir. Dijital dönüşüm, son yıllarda sıklıkla üzerinde durduğumuz gelişen tüm ekonomilerin vazgeçilmezi durumunda. Dijital dönüşüm ülkemizin uluslararası ekonomik sistemlere entegrasyonu için önemli bir süreç ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığı gibi geliştirmek için öncelik planlarımız içine almalıyız. Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaret oluşturuyor. Elektronik alışverişe artan ilgi, firmaları satış ve pazarlama stratejilerini yeniden yapılandırmaya yöneltmektedir. E-ticaret, ürünlerin yurt içi ve yurt dışı tanıtımının daha kolay ve düşük maliyetle yapılmasına, şirketlerin ihraç potansiyelinin genişlemesine katkı sağlamaktadır" dedi.



Akabinde Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, "Her şey değişiyor. Bu anın fotoğrafını çektiğimizde şu an bile değişiyor. Bununda en büyük sebebi elbette ki teknolojidir. Daha düne kadar bilmediğimiz bir çok kavramı ve yapıyı duymaya alıştık. En çok değişen şeylerden bir tanesi de teknoloji ile birlikte sosyal medyadır. Bir şeyleri kaçırma duygusundan dolayı sosyal medyadan kopamıyorsun. Günümüzde internete bağlı olmamız bir şeyleri kaçırma korkumuzdan kaynaklanıyor" diye konuştu.



Program alanında uzman kişilerin yapmış olduğu 'Günümüzün Değişen Dünyasında Akıllı Markalaşma', 'Dijital Pazarlama', 'KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması', 'İç Kaynakların Etkin Kullanımı ve Dijitalleşme', 'E-Ticaret ve E-İhracatın Yol Haritası', 'E-İhracata Doğru Akıllı ve Emin Adımlar' adlı sunumlar ile devam etti. - SAMSUN