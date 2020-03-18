TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika

TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

7 saat önce

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, TSO'yu detaylı olarak ilaçlayarak, dezenfekte etti.


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yaşanan salgına karşı personele yönelik koruyucu tedbirleri arttırdıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra yapılan ilk icraatlarından biri olan e-belge sistemine de vurgu yapan Eken, "Üyelerimiz zorunlu durumlar olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeli. Oda kayıt belgesi, aidat ödemesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgeleri, oda sicil belgesi, ortaklık teyit belgesi, İngilizce oda kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi internet üzerinden alınabiliyor." dedi.

Eken, "Üyelerimiz tarafından iletilen koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini maddeler halinde hazırlayarak ilgili Bakanlıklara gönderilmek üzere TOBB'a gönderdik. Esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin bu süreçte yaşayacağı sorun ve sıkıntıları en aza indirgemek için girişimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]