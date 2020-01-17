TSO'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de bu yıl 6'sı düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı ile 1.Gıda ve Ticaret Sanayi Fuarı istişare toplantısı TSO'da yapıldı.



TOBB 2020 Yurtiçi Fuar Listesi'nde de yerini alacak olan " 6.Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı ve 1.Gıda ve Ticaret Sanayi Fuarı" için organizatör kuruluş AB Fuarcılık, organizasyon firması yetkilileri, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantı ile fuara katılacak oda üyeleri ile bir araya geldi.



TSO başkanlığında, Kırşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırşehir Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Oda üyeleri ve Kırşehir TSO yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda fuarların yerleşim planı, teknik özellikler ve katılımcı profili ile ilgili ayrıntılar ele alınırken, sektör temsilcilerinin de konuyla ilgili görüş ve talepleri alındı. - KIRŞEHİR