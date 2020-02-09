TSO'dan Tekirdağspor'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSO'dan Tekirdağspor'a destek - Son Dakika

TSO'dan Tekirdağspor'a destek

6 saat önce

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağspor'a 30 bin lira destekte bulunduklarını belirtti.

TSO'dan Tekirdağspor'a destek, System.String[]

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ spor'a 30 bin lira destekte bulunduklarını belirtti.

TSO'dan yapılan açıklamada Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru ve yönetim kurulu üyelerinin odayı ziyaret ettikleri belirtildi.

TSO Başkanı Günay, oda ve yönetmelikler gereği spor faaliyetlerine destek olma imkanlarının bulunmadığını belirtti.

Tekirdağspor için yönetim kurulu üyelerinin bireysel olarak aralarında para topladıklarını aktaran Günay, "Yasa ve yönetmelikler gereği oda olarak sportif faaliyetlere destek olma imkanımız bulunmuyor, bu nedenle Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerimiz kendi imkanları doğrultusunda ve bireysel toplamış olduğumuz 30 bin lirayı Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru'ya takdim ediyor ve sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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