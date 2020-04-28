TSO'dan üyelerine nefes kredisi - Son Dakika

Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda ve Borsalar ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde hayata geçen TOBB Nefes Kredisi'nin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Keskin, korona virüs salgını sebebi ile ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyledi. Virüsün Türkiye'de her alanı olumsuz etkilemiş olduğunu anlatan Keskin, sözlerine şöyle devam etti;



"Birçok işletme kapalı durumdadır, açık olan işletmelerden birçoğu da tam kapasite çalışmamaktadır. Bu ortamda işletmeler ciddi manada finansman sıkıntısı çekmektedir. İşletmelerin acil finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacı ile TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Oda ve Borsalar işbirliğinde KGF destekli Nefes Kredisi üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile sunulan kredinin geri ödemesi 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacaktır. Kredi üst limiti, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan işletmeler için 50 milyon TL, cirosu 3 milyon - 25 milyon arası olan işletmeler için ise 100 milyon TL'dir. Başlangıç aşamasında kredi Denizbank tarafından verilecek olup ilerleyen süreçte kamu bankalarının da katılımı beklenmektedir. Krediden faydalanmak isteyen üyelerimiz bugünden itibaren bankanın şubelerine başvurabilirler. Bu imkandan üyelerimizin faydalanmasına vesile olan başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve banka yönetimine şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağımızdan şüphemiz yoktur." - BİLECİK