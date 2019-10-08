Son Dakika Haberleri: TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi
Son Dakika Güncel TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi

TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi

14 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenlendi.

TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenlendi.


TSO, 2019-2023 stratejik planında yer alan 'meme kanseri ve farkındalık eğitimleri' kapsamında Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim faaliyeti yürüttü.


İl Sağlık Müdürlüğü Kanser birimi personeli Selda Çelebi tarafından öğrenciler, meme kanserinin oluşması, nedenleri, erken teşhis ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirildi.


3 aylık süre içerisinde farkındalık toplantısına katılarak çevresinde meme kanseri konusunda farkındalık oluşturan KETEM'e en çok yönlendirme yapan öğrencilere ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hediye verilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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