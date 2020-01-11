TSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Toplantısı yapıldı.

Toplantıda aralık ayı karar özetleri okunarak mizan ve masraf listeleri oy çokluğu ile kabul edildi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren TSO Başkanı Mustafa Eken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Sivas programı hakkında üyelere bilgi verdi.

Genişletilmiş Meslek Komiteleri toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Eken, "Komite üyeleri geliyor, meclis üyeleri gelmiyor. 69 meclis üyemiz için konuşuyorum. Güzel bir toplantı yapalım, birliğimizi beraberliğimizi pekiştirelim diye düşündük ama gelen olmadı. Kamp programına gelmediniz, en azından sabahki programa gelin de oradaki insanlar kimleri seçtiklerini, kimlerle beraber olduklarını görsünler. Bu anlamda üzüntümü belirtmek istiyorum. Bundan sonra 69 meclis arkadaşımın tamamının katılmasını rica ediyorum." dedi.



Meclis üyelerini aidat borçları konusunda da uyaran Eken, "Son ödeme tarihi 31 Ocak. Bu tarihe kadar hepimizin ödemeleri yapması ve komite üyelerini de uyarmasını istirham ediyorum. Ödeme yapılmaması durumunda üyelikleri askıya alınacak." ifadelerini kullandı.

Baca filtresi takılmadığı için mühürlenen Kangal Termik Santrali konusuna da değinen Eken, şunları kaydetti:

"Kangal Termik Santrali bizim için çok önemli. Orayı alan firma, şartları yerine getirecek, getirmek zorunda. Hangi firma ise bizi ilgilendirmez, bizi ilgilendiren orada çalışan arkadaşlarımızdır. Bunun için de Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize ne düşüyorsa, Ankara'ya gitmek gerekiyorsa gidelim, Cumhurbaşkanımız ile görüşmemiz gerekiyorsa görüşelim. Oradaki kardeşlerimizin mağduriyeti söz konusu olamaz. Orayı alan firma devlete ve halka verdiği sözleri tutacak. Maaş alamazlarsa oradaki kardeşlerimiz o zaman biz sesli düşünürüz. Bakanımız Murat Kurum da kimse mağdur olmayacak dedi. Kangallı hemşehrilerimiz şunu bilsin, biz oda olarak onların işsiz kalmamaları için arkalarındayız, yanlarındayız. Kangal Termik Santrali takibimizde."