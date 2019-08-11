TSO üyeleri bilgilendirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerine devlet destekleri hakkında bilgiler verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerine devlet destekleri hakkında bilgiler verildi.

TSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat tarafından oda üyelerine bilgilendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Yeni yatırımların teşvik edilmesi, iş hacimlerinin gelişmesi, işletmelerin güçlendirilmesi, hedefleriyle farklı kamu kurumları tarafından sağlanan desteklerin en iyi şekilde anlatılması amacıyla faaliyetler düzenlediklerini bildiren Ilık, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bölge ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, Ajans faaliyetleri ve özellikle devlet destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla TRAKYAKA ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, TRAKYAKA Kırklareli Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından odamızda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılacak olan bu bilgilendirmelerin tarihlerini üyelerimize bildireceğiz. Desteklemeler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmeleri amacıyla üyelerimizi odamıza bekliyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı

Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı

Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler

Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir