TŞOF Başkan Vekili Şeker, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili ile Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şeker, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şeker, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", "yaşam" kategorisinde Orhan Çiçek'in " Suriye'li Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" ve "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarından yana oyunu kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu ifade eden Şeker, Anadolu Ajansı muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.