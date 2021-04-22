TŞOF Başkanı Apaydın: "23 Nisan kardeşliğin sembolü" - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, " 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmiş ve dünyadaki yegane çocuk bayramı olan 23 Nisan sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' düşüncesi ışığında bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Meclisin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmiş ve dünyadaki yegane çocuk bayramı olan 23 Nisan sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolü olmuştur. Bu özel günün 101. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını gönülden tebrik ediyorum". - ANKARA