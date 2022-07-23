TŞOF Başkanı Apaydın Ardahan'da şoför esnafının sorunlarını dinledi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve beraberindeki heyet, Ardahan'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Apaydın, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (AESOB) ziyaretinde Başkan Yılmaz Kaya ve Başkan Vekili Deniz Özer tarafından karşılandı.

Burada konuşan Apaydın, doğudaki illere yönelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Özel bir durum dolayısıyla Palandöken'in Ardahan'a gelemediğini belirten Apaydın, "Genel Başkanımız gelemeyince ben yarım kalan ziyaretleri gerçekleştirdim. Oda ve birlik başkanlarımızı ziyaret etmek, esnafın derdini ve sorunu varsa yerinde görmek, dinlemek, görüş ve düşüncelerini almak için buradayız. Buna göre yol haritamızı belirliyoruz. İhtiyaç olan her şeyi karşılamak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu bakımdan yerinde inceleme çok yerinde oluyor. Bu gezi ve ziyaretlerimizi biraz daha genişleteceğiz." diye konuştu.

Apaydın, daha sonra Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer'i ziyaret etti.