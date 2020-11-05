TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi

05.11.2020 17:59
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi, System.String[]

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, çeşitli ziyaret ve program için Aydın'a geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, çeşitli ziyaret ve program için Aydın'a geldi. Aydın programına Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek başlayan Aksoy programı kapsamında ayın şoförünü de ödüllendirdi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şoförlerin ve sektörde yaşanan sıkıntı ve sorunlar hakkına Federasyon Başkanı Apaydın'a bilgi verdi.

Sabah saatlerinde Aydın'a gelen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi sürecinde olunması nedeniyle programına pandemi kurallarına uygun olarak devam etti. İlk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan ve Aydın Kamyoncular Odası Başkanı Adnan Girgin de eşlik etti.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen nezaket ziyaretinde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile Vali Hüseyin Aksoy'un Samsun Valiliği döneminden bu yana dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Aydın Valiliği ziyaretinin ardından Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç'i makamında ziyaret eden Federasyon Başkanı Fevzi Apaydın'a başkan Özmeriç tarafından sektörde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya sunuldu.

Daha sonra Kamyoncular Odası'na ziyaret eden Başkan Apaydın, buradaki ziyaretinden sonra Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde 5 yıldır her ay geleneksel olarak devam eden ayın şoförü ödül törenine katıldı.

Kooperatif Başkanı Okan Yalçın tarafından karşılanan Federasyon Başkanı Fevzi Apaydın, ayın şoförü seçilen ve 13 Mesut Eşin'e plaket ve hediyesini takdim etti.

Aydın ziyaretinden dolayı Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'a teşekkür eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Yaşadığımız her türlü sorunun çözümünde Ankara'da bizim gözümüz, kulağımız ve dilimiz olan Federasyon başkanımızın girişimleri ile Aydın'dan Ankara'ya taşıdığımız pek çok sorun çözülüyor. Önemli bir kamu görevini yerine getiren şoförlerimiz içinde bulunduğumuz süreçte çeşitli sıkıntılarla mesleklerini icra etmeye çalışıyor. Sorun ve sıkıntılarımızın yanı sıra çözüm önerilerini de sunduğumuz dosyayı Genel Başkanımıza ilettik. Desteklerinden dolayı şoförlerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi

Fevzi Apaydın, Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın'da ayın şoförünü ödüllendirdi - Son Dakika


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