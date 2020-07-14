TŞOF Başkanı Apaydın'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret - Son Dakika

TŞOF Başkanı Apaydın'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

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TŞOF'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette taşımacı esnafının sorunları iletilirken bu sorunlara ilişkin 20 maddeden oluşan bir dosya, Bakan Karaismailoğlu'na sunuldu.

Apaydın, yaptığı değerlendirmede, şoför esnafı için yeniden düzenlenmesi gereken birçok konu olduğu söyledi.

Zor zamanlar yaşayan şoförlerin, salgın sürecinde çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Apaydın, taleplerini şöyle sıraladı:

"Öncelikle kaza, arıza gibi nedenlerle geçiş ücretli otoyollarda 12 saatten fazla kalması gerekebilen, uzun mesafelerden gelen şoför esnafımız için saat sınırlaması kaldırılmalı. Tır şoförlerimiz için dinlenme alanları ve parklar yapılmalı. Maliyetleri 2 katına çıkmışken büyük firmalar ile yıkıcı rekabetin altında kalan kamyoncu esnafımız için yurt içi yolcu taşımacılığında zaman zaman uygulamaya konulan taban fiyat uygulaması yurt içi eşya taşımacılığında da uygulanarak Ton x Km esasına göre taban fiyat belirlenmeli."

Apaydın, korsan taşımacılığa karşı denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini de belirterek taşımacı esnafının korunması ve eşya taşımacılığının kalitesinin artması için korsan taşımacılığa acilen ağır yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulundu.

Okul servis araçlarıyla ilgili de yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Apaydın, yüksek fiyatlar ödeyerek yetki belgesi almak zorunda kalan esnafın, söz konusu belgeyi devredebilmesinin önünün açılmasını istedi.

Adil Karaismailoğlu, Fevzi Apaydın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret - Son Dakika Ekonomi
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