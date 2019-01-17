Tşof Başkanı Apaydın'dan Sömestre Tatili Uyarısı

Yurt genelinde kış şartlarının yoğun olarak yaşandığını ve sömestre tatilinde yolculuk yapacakların araçlarını kışa uygun şekilde hazırlaması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu yıl tüm yurt genelinde karlı ve soğuk havaların etkisi yoğun şekilde hissediliyor.

Yurt genelinde kış şartlarının yoğun olarak yaşandığını ve sömestre tatilinde yolculuk yapacakların araçlarını kışa uygun şekilde hazırlaması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu yıl tüm yurt genelinde karlı ve soğuk havaların etkisi yoğun şekilde hissediliyor. Sömestre tatilinde de yağışlı havalar ve kış şartları etkisini sürdürecek. Geçen yıl sömestre tatilinin denk geldiği Ocak ve Şubat aylarında toplam 60 bin 748 trafik kazası oldu. Tatilde yola çıkacak olanlar hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı" dedi.



Ağır kış şartlarında sömestre tatili yapacak olan öğrenci, öğretmen ve velilere uyarıda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 16 gün boyunca eğitim öğretime ara verecek. Sömestre tatilinde bu yıl kış mevsiminin etkisi yoğun olarak görülüyor. Öte yandan çok sayıda kişi yolculuk yaptığı için hem şehir içinde hem de şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabilir. Özellikle kişisel araçları ile yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklı olmalı. Yola çıkmadan önce araçların kontrolü ve bakımı ihmal edilmemeli. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı. Sis, buz, kara karşı tedbirli olunmalı. Yetkililer de trafikteki 16 günlük tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı" diye konuştu.



Bu dönemde kış şartları ve yollardaki yoğunluk dikkate alınarak toplu taşıma kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Apaydın, "Sömestre tatilinin başladığı Ocak ayında geçen yıl 32 bin 256, Şubat ayında ise 28 bin 462 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda toplam 22 bin 141 kişi yaralandı, 460 kişi ise hayatını kaybetti. Öğrencilerin ağır ders temposundan biraz da olsa uzaklaşarak dinleneceği ve güzel vakit geçireceği sömestre tatili trafik kazaları ile acıya dönüşmesin. Bu yıl kazasız belasız bir sömestre tatili geçirmek için tüm vatandaşlarımız aşırı hızdan kaçınıp trafikte daha dikkatli davranmalı. Hem ekonomimiz için hem de trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma kullanmaya özen gösterilmeli. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kazasız belasız bir sömestre tatili diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

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