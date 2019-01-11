Son Dakika Haberleri: Tşof Başkanı Apaydın'dan Ziyaret

Tşof Başkanı Apaydın'dan Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

Tşof Başkanı Apaydın'dan Ziyaret, System.String[]
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

Apaydın, ziyarette Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Ömer Ercan, Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı Muammer sargın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyarette şoför esnafı ile dolmuşçuların durumu, öğrenci servislerindeki yaş sınırları, boğaz ve körfez köprülerde karşılaşılan durumlar konuşuldu.

Apaydın, anlatılan konuları bildiğini ve şoför esnafının durumu ile yakından ilgilenerek çözüm arandığını belirtti.

Apaydın, şöyle dedi:

"Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı olduğu sürelerde belirlediğimiz sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirdik. 2008 den beri 10 senedir C2 yetki belgeli araçların ucuz yakıtından hep yakındık. Şunu söyledim 'ucuz mazotu alsın, yükünü gelsin boşaltsın ve buradan aldığı yükü de alıp dışarıya götürsün. İçeride fatura kesecek iş yapmasın.' Bizim insanımız kontağı açamıyor, marşına basamıyor. Tüm Şoför esnafımızın sorunlarını biliyoruz. ve ilgili makamlara ileterek çözüm yolları arıyoruz."

Apaydın, daha sonra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:23 Kaynak: AA

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