Son Dakika Haberleri: Tşof Başkanı Apaydın: "Gazeteci Toplumun Sesidir"

Tşof Başkanı Apaydın: "Gazeteci Toplumun Sesidir"

9 dakika önce

Demokrasinin en etkili unsurlarından olan basının ve gazetecilerin toplumdaki önemine dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilen basın, vatandaşların haber alma hakkını kullanmasını sağlayan en önemli araçtır.

Tşof Başkanı Apaydın:
Demokrasinin en etkili unsurlarından olan basının ve gazetecilerin toplumdaki önemine dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilen basın, vatandaşların haber alma hakkını kullanmasını sağlayan en önemli araçtır. Bu önemli işlevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı. Apaydın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler, günün her saatinde ve bazen çok zor şartlar altında bile kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için çaba sarf ediyor. Bu önemli mesleği icra eden gazeteciler, demokrasinin korunup güçlenmesinde çok büyük bir rol üstlenmektedir. Bir taraftan olaylar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirirken diğer taraftan da ifade özgürlüğümüzü kullanmamıza aracı olmaktadırlar. Kalemini daima doğru ve tarafsız olarak kullanan tüm gazetecilerimizi tebrik ediyor, bu meşakkatli mesleklerinde başarılar diliyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

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