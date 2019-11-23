Son Dakika Haberleri: TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"
Son Dakika Güncel TSOF Başkanı Apaydın: 'Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor' - Son Dakika

TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"

6 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin istikbalini bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir" dedi.

TSOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin istikbalini bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir" dedi.


24 Kasım Öğretmenler Günüyle ilgili yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Dünyada bilgi kadar önemli pek az şey vardır. Kutsal kitabımız, peygamberimiz, düşünürlerimiz, alimlerimiz, bilim adamlarımız tarih boyunca bilginin ve ilimin önemine vurgu yapmıştır. Ülkemizin istikbalini bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir. Ahilikte de ticarette ahlak ve iyi insan olmak her zaman ilk kuraldır. Esnafımız ustalık bilgileriyle çıraklarını adeta bir öğretmen gibi yetiştirir, korur ve kollar. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, bu kutsal görevi hakkıyla icra etmekte olan öğretmenimiz ile emekliliğe ayrılmış olan tüm öğretmenlerimizin ve bir öğretmen gibi ülkemize Ahi geleneği ile çırak, kalfa ve usta yetiştiren tüm usta öğreticilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı "Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 17:10:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]