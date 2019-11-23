TSOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizin istikbalini bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir" dedi.



24 Kasım Öğretmenler Günüyle ilgili yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Dünyada bilgi kadar önemli pek az şey vardır. Kutsal kitabımız, peygamberimiz, düşünürlerimiz, alimlerimiz, bilim adamlarımız tarih boyunca bilginin ve ilimin önemine vurgu yapmıştır. Ülkemizin istikbalini bir fidan gibi yetiştirip ağaç haline getiren öğretmenlerimizdir. Ahilikte de ticarette ahlak ve iyi insan olmak her zaman ilk kuraldır. Esnafımız ustalık bilgileriyle çıraklarını adeta bir öğretmen gibi yetiştirir, korur ve kollar. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, bu kutsal görevi hakkıyla icra etmekte olan öğretmenimiz ile emekliliğe ayrılmış olan tüm öğretmenlerimizin ve bir öğretmen gibi ülkemize Ahi geleneği ile çırak, kalfa ve usta yetiştiren tüm usta öğreticilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA