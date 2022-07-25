TŞOF Başkanı Apaydın: "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti" - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın: "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti"

25.07.2022 10:53
TŞOF Başkanı Apaydın: "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti. İnsanlar artık emniyet kemeri takıyor, telefonla konuşmuyor veya başka bir şeyle araç içinde uğraşıp aracıyla kontrolden çıkmıyor." dedi.

Fevzi Apaydın, Ardahan Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği'ni ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de trafiğin yoğunlaşmasına rağmen, trafik kazalarındaki düşüşün sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geçen Kurban Bayramı tatilinin önceki yıllara oranlar daha az kaza ile geçirildiğini dile getiren Apaydın, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız Kovid-19'dan sonra özellikle bu Kurban Bayramı'nda şehirler arası seyahat ederek dost ve akraba ziyareti gerçekleştirdi. Bu nedenle gerek şehir içi gerekse şehir dışı trafikte büyük yoğunluk vardı. Ancak emniyet ve jandarmanın aldığı kararlar ve tedbirlerle gerek maddi, gerekse ölümlü kaza sayılarında düşüşler oldu. Bu bizim için çok sevindirici sonuç."

Tedbirlerin yanı sıra insanların da trafik kuralları konusunda her geçen yıl daha çok bilinçlendiğine işaret eden Apaydın, "İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti. İnsanlar artık emniyet kemeri takıyor, telefonla konuşmuyor veya başka bir şeyle araç içinde uğraşıp aracıyla kontrolden çıkmıyor. Dolayısıyla kurallara uyuluyor ve hız limitine riayet edildiğinde kazalardaki bu düşmeler gözlemleniyor. Amacımız kazaları minimum seviyeye düşürmek. Kurallara uyuldukça kazalar minimize edilmiş olacak. Kazalar, kural ihlallerinden artıyor." ifadelerini kullandı.

Görevlerini yapan polisleri tebrik eden Apaydın, "Özellikle trafikçileri tebrik ediyorum. Bayramda 24 saat esasına göre çalıştılar. Gece gündüz çalıştılar, gözleri kulakları yollarda oldu. Gerekli yerlerde duraklama yaparak kurallar konusunda yolcu ve sürücüyü bilinçlendirdiler. Böylelikle kazaları ve ölüm sayılarını azaltmış olduk. İnşallah bundan sonra kurallara daha çok riayet edilecek. Trafik kurallarında da bir Avrupa ülkesi olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Fevzi Apaydın, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TŞOF Başkanı Apaydın: 'İnsanlarda trafikte kurallara uyma bilinci yerleşti' - Son Dakika

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