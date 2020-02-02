TŞOF Başkanı Apaydın:

Artan maliyetler başta olmak üzere kamyoncu, nakliyeci ve taşımacı esnafının ayakta kalmakta zorlandığını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Kamyoncu, nakliyeci, taşımacı esnafımız ertelenen U-ETDS uygulaması, e-fatura, vergiler, mazot fiyatları, düşük ücret, artan maliyetler, mola yerlerinin yetersizliği gibi birçok konu nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. İndirimli akaryakıt, ücretlerinin teslimat gününde ödenmesi gibi adımlarla gecesini gündüzüne katan kamyoncu, nakliyeci, taşımacı esnafımızın sesi duyulmalı" dedi.



Taşıma ve nakliye sektöründe yaşanan sorunlardan bahseden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Aracında bazen malzeme, bazen yediklerimiz, bazen giydiklerimiz, birçok farklı yüküyle birlikte gece gündüz yollarda olan kamyoncu, nakliyeci, taşımacı esnafımız birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Geçen yıldan bu yıla iki katına çıkan yedek parça, lastik gibi malzeme fiyatlarının yanında mazotun da yüksek olması esnafımızın maliyetlerini artırdı. İş potansiyeli çok fazla değişmese de, maliyetler arttıkça esnafımızın kazancı büyük oranda düştü. Bu giderlere vergiler, e-fatura, dijital takograf uygulaması, düşük kazanç, köprü geçiş ücretleri gibi konular da eklendiğinde taşıma ve nakliye sektöründe gerçekten zor zamanlar geçiriliyor" diye konuştu.



"Mola yerlerinin yetersizliği esnafımızı çaresiz bırakıyor"



Uzun yol giderek mesleği icra etmeye çalışan esnafın mola yerlerinde yaşadığı sorunlara değinen Apaydın, "Esnafımız uzun yollar giderek evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu uzun yollarda tabii ki dinlenme, mola verme ihtiyacı zorunlu bir durum. Birçok bölgemizde dinlenme tesisi, mola yerleri yetersizliği var. Mevcut yerlerin ise çoğunda kamyoncu, nakliyeci, taşımacı esnafımızın aracını çekmesine izin verilmiyor. Yol kenarlarında dinlenme ihtiyacını gideren esnafımız da taşıdığı mal ya da yükün veyahut mazotunun çalınması gibi problemlerle de karşılaşıyor" dedi.



"Teslimatın yapıldığı gün ücret tahsili zorunlu olmalı"



Taşıma ve nakliye sektörünün ekonomide önemli bir zincir halkası olduğunu hatırlatan Apaydın şöyle devam etti:



"Yurt dışı çalışan araçlar yurt içine girdiğinde boş gitmemek için mazot fiyatına tekrar yük alarak, yurt içi çalışan esnafımızın ekmeğini bölüyor. Yurt dışından daha ucuza mazot alındığı için çok büyük bir haksızlık ortaya çıkıyor. Öte yandan esnafımız ücretini teslimatı yaptığı gün değil havale yöntemi ile günler bazen de haftalar sonra alıyor. Büyük fabrika sahipleri gibi, işverenlere teslimat günü ücretin de tahsil edilmesi zorunluluğu gelmeli." - ANKARA