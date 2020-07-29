TŞOF Başkanı Apaydın: "Katsayıların düşmesi demek kazançların düşmesi anlamına geliyor"

Servisçi esnafının maliyet hesaplama katsayısının düşmesi nedeniyle kazancının da düştüğünü belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Katsayıların düşmesi demek ise kazançların düşmesi anlamına geliyor. Böyle zor bir süreçte, maliyetler de artmışken katsayılar yeniden güncellenmeli ve servisçi esnafımızın mağduriyeti giderilmeli" dedi. Apaydın, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek konuyu ilettiklerini de söyledi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, servisçi esnafının maliyet hesaplama katsayısının düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Servisçi esnafının mağduriyet yaşadığın ifade eden Apaydın, "16 Mart tarihinde Covid-19 tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte kontak kapatan servisçi esnafımız aylardır çalışmıyor. Okul servis araçları ve servis taşımacılığı yapamayan esnafımız, geçim kaynağı yalnızca bu meslek olduğundan ötürü çok zor dönemler yaşıyor. Normalleşme süreci ile artık neredeyse tüm hayatın tedbirli kontrollü olarak normale döndüğü bu süreçte servisçi esnafımız, hala okulların açılmasını bekliyor. Fakat okulların açılması ile de tamamen tüm sorunlar bitmiyor çünkü yeni düzenleme ile maliyet hesaplama katsayıları düşürüldü. Katsayıların düşmesi demek ise kazançların düşmesi anlamına geliyor. Böyle zor bir süreçte, maliyetler de artmışken katsayılar yeniden güncellenmeli ve servisçi esnafımızın mağduriyeti giderilmeli" diye konuştu.

"Konuyu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de telekonferans yoluyla görüşme sağlayarak ilettik"

Yaşanan sorunların her zaman takipçisi olduklarını belirten Apaydın, "Maliyet hesaplama formülündeki katsayıların yeniden güncellemesi başta olmak üzere, diğer yaşanan sorunların her zaman takipçisiyiz. Konuyu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de telekonferans yoluyla görüşme sağlayarak ilettik. Sorunlarımızın değerlendirmeye alınacağını teyit ettiğimiz için yeni güncellemeyi ümitle bekliyoruz. 300 binin üzerinde servisçi esnafımız, özellikle de eve ekmeğini yalnızca bu mesleği yaparak götüren esnafımız, sevindirici bir haber ile kazançlarını artıracak adımların atılmasını bekliyor. Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin anlaşmaların da okullar tarafından artık yapılması gerekiyor" dedi. - ANKARA