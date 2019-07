TŞOF Başkanı Apaydın: "Korsan taşımacılıkta alınan tedbirler sonuç veriyor"

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın , başta UBER olmak üzere yerli ve yabancı yolcu ve yük taşımacılığı yapan korsan taksici ve nakliyecilerin emniyetle yapılan işbirliği sonucu azaldığını kaydetti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada korsan taşımacılığa karşı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan koordineli çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Bize ulaşan korsan yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin tüm bilgileri emniyet yetkilileri ile karşılıklı olarak paylaşarak kısa sürede çözüm bulunmasını sağladık. Tespiti yapılan ve bize ulaşan yerli ve yabancı tüm korsan taksiciler ile yük taşımacılığı yapan taksici ve nakliyecilere artık göz açtırılmıyor. Korsan yük ve yolcu taşımacılığında sayı her geçen gün alınan tedbirler sayesinde düşüyor" ifadelerini kullandı."Esnafımız her zaman devlete karşı görevini yapan kesimdir"Korsan taşımacılığı önleme çalışmalarının her geçen gün hız kazandığını ifade eden Apaydın, "Korsan yük ve yolcu taşımacılığında alınan tedbirler kısa sürede sonuç vermeye başladı. UBER'in yasaklanmasının ardından ferdi olarak yapılan korsan yük ve yolcu taşımacılığında da önemli mesafe katedildi. Bu konuda bize büyük destek veren başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Çünkü bizim esnafımız her zaman devletine karşı görevini yerine getiren ve vergisini ödeyen bir kesimdir. Vergisiz çalışan, korsan olarak yük ve yolcu taşıyan bu kesimin üzerine gidilmesi teşkilatımız adına oldukça sevindiricidir" dedi. - ANKARA