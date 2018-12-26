Son Dakika Haberleri: Tşof Başkanı Apaydın: "Milli Mücadelede Ankara Önemli Rol Oynadı"

Tşof Başkanı Apaydın: "Milli Mücadelede Ankara Önemli Rol Oynadı"

46 dakika önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ankara'ya gelişinin yıldönümüyle ilgili olarak "Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir" dedi.

Tşof Başkanı Apaydın:
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ankara'ya gelişinin yıldönümüyle ilgili olarak "Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ankara'ya gelişinin yıldönümü ile ilgili yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Başkentimiz Ankara, Kurtuluş Savaşımızda hem konumu hem halkı ile tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde temsil heyeti 98 yıl önce, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek tarihi bir güne imza atmıştır. Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir. Milli Mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini tüm şoför camiası adına saygı, şükran ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:59 Kaynak: İHA

Fevzi Apaydın, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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