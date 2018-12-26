Tşof Başkanı Apaydın: "Milli Mücadelede Ankara Önemli Rol Oynadı"
46 dakika önce
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ankara'ya gelişinin yıldönümüyle ilgili olarak "Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir" dedi.
Türkiye
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın
, Mustafa Kemal Atatürk
ve beraberindeki heyetin Ankara
'ya gelişinin yıldönümüyle ilgili olarak "Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin Ankara'ya gelişinin yıldönümü ile ilgili yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Başkentimiz Ankara, Kurtuluş Savaşımızda hem konumu hem halkı ile tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde temsil heyeti 98 yıl önce, 27 Aralık
1919'da Ankara'ya gelerek tarihi bir güne imza atmıştır. Ankara, halkının azim ve kararlılığı, stratejik konumu nedeniyle tarihimizde çok önemli bir yer edinmiştir. Milli Mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini tüm şoför camiası adına saygı, şükran ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:59 Kaynak: İHA
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı