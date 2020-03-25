TŞOF Başkanı Apaydın: "Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın: 'Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı' - Son Dakika Ekonomi

TŞOF Başkanı Apaydın: "Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı"

6 saat önce

Korona virüsünün olumsuz etkilerini azaltmak için motorinde indirim yapılması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Halen iş yapmakta olan nakliyeci ve taşımacı esnafımız ile çiftçilerimiz, hatırı sayılır bir motorin indirimi yapılarak virüsün olumsuz etkilerinden kurtarılmalı" dedi.

TŞOF Başkanı Apaydın:

Korona virüsünün olumsuz etkilerini azaltmak için motorinde indirim yapılması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Halen iş yapmakta olan nakliyeci ve taşımacı esnafımız ile çiftçilerimiz, hatırı sayılır bir motorin indirimi yapılarak virüsün olumsuz etkilerinden kurtarılmalı" dedi.


Nakliyeci, taşımacı ve çiftçilerin halen iş yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm dünyayı ve ülkemizi önemli derecede olumsuz etkileyen korona virüsü maalesef nakliyeci ve taşımacı esnafımızı da iş yapamaz hale getirdi. Evden kimsenin çıkmaması gerekiyor fakat taşımacılık halen devam ediyor ve etmek de zorunda. Dolayısıyla nakliyeci ve taşımacı esnafımız halen çalışıyor ve virüsün olumsuz etkilerini de doğrudan hissediyor. Aynı şekilde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerektiği için sebze ve meyve tüketimine olan önem de vurgulanıyor ve çiftçilerimizin işlerine devam etmesi de bu noktada çok önemli" diye konuştu.


"Bu yıl benzine 2 lira 51 kuruş, motorine 1 lira 68 kuruş indirim yapıldı"


Özellikle nakliyeci esnafını rahatlatacak olan motorin indirimine ihtiyaç duyulduğunu belirten Apaydın, "Bu yıl son indirime kadar benzine toplam 2 lira 52 kuruş indirim yapılırken, motorine ise toplam 1 lira 68 kuruş indirim yapıldı. Yani motorin ile benzin arasındaki fark açılıyor. Zaten maliyetlerinin artması nedeniyle iş yapamaz hale gelen nakliyeci, taşımacı esnafımız ile çiftçilerimizin artık bir de dezenfekte gibi ek maliyet oluşturacak kalemler ortaya çıktı. Dolayısıyla korona virüsünün olumsuz etkilerinden bu kesimi koruyabilmek için hatırı sayılır bir motorin indirimine ihtiyaç var. Motorin indirimi yalnızca bu kesimi değil tüm şoför esnafımızı da sevindirecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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