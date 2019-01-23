Tşof Başkanı Apaydın: "Otobüs ve Minibüsçü Yeni Kdv Oranlarını Bekliyor"

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesine rağmen yeni KDV oranlarının henüz açıklanmadığını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Otobüsçü ve minibüsçü esnafımız yeni KDV oranlarının açıklanmasını bekliyor.

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesine rağmen yeni KDV oranlarının henüz açıklanmadığını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Otobüsçü ve minibüsçü esnafımız yeni KDV oranlarının açıklanmasını bekliyor. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları henüz açıklanmadı" dedi.



Hasılat esasına göre KDV hesaplanan yeni sistemin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Apaydın, "Yeni KDV Kanunu TBMM'de yasalaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız, hasılat esaslı sistemde şehir içi toplu taşımada KDV oranının yüzde 1,5 olacağı müjdesini vermişti. Kanun yürürlüğe girdi ama KDV oranları açıklanmadığı için fiilen bu kanun uygulanamıyor. Kanunun uygulanabilmesi için KDV oranlarını gösteren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.



Taşımacı esnafının vergi yükünün çok yüksek olduğunu belirten Apaydın, "Türkiye'deki en yüksek vergi yükü taşıma sektöründe. Gerek akaryakıt alımında, gerekse otomobil, minibüs ve otobüs gibi yeni araç alımında çok yüksek vergi oranları var. Akaryakıt üzerinden alınan vergiler sadece bizde değil, birçok ülkede oldukça yüksek. Bu yüzden Avrupa ülkelerinin çok büyük çoğunluğunda toplu taşıma sektörü vergisel olarak destekleniyor ve bu ülkelerin bir kısmında KDV oranı sıfır iken, bir kısmında da çok düşük KDV oranları uygulanıyor. Bizde de toplu taşıma sektöründe KDV oranının yüzde 1,5 olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemişti ama henüz bu konuda bir kararname çıkmadı. Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Sektörde yıllar itibariyle kartlı sistemler yaygınlaşıp kayıt dışılık azaldıkça vergi yükü aşırı boyutlara ulaştı. Vergi yükü azaltılırsa sektörde vergiye gönüllü uyum da hızla artacaktır" dedi. - ANKARA

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