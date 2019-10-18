Son Dakika Haberleri: TŞOF Başkanı Apaydın: "Psikoteknik raporu için süre 1 Aralık'a uzatıldı"
Son Dakika Güncel TŞOF Başkanı Apaydın: 'Psikoteknik raporu için süre 1 Aralık'a uzatıldı'

TŞOF Başkanı Apaydın: "Psikoteknik raporu için süre 1 Aralık'a uzatıldı"

1 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, psikoteknik değerlendirme raporu için sürenin 1 Aralık'a kadar uzatıldığını belirterek, almayan şoförlerin bir an önce alması gerektiğini söyledi.

TŞOF Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, psikoteknik değerlendirme raporu için sürenin 1 Aralık'a kadar uzatıldığını belirterek, almayan şoförlerin bir an önce alması gerektiğini söyledi.


Psikoteknik değerlendirme raporu almayan şoförlerin bir an önce alması gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ticari yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren psikoteknik muayene ve değerlendirme raporu her 5 yılda bir yenilemek şartıyla 2012 yılında zorunlu hale geldi. Belgesi olmayan şoför esnafımıza para cezası ve ardından yetki belgesi iptaline kadar yaptırımları var. Cezalarla karşılaşmamak için psikoteknik değerlendirme raporu belge alma süresi 1 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Şoför esnafımız en kısa sürede bu tanınan zaman dilimi bitmeden belgesini almalı" dedi. - ANKARA

Fevzi Apaydın, Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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