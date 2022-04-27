TŞOF Başkanı Apaydın: "Sürücülerimiz, bayram tatilinde sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı" - Son Dakika

- TŞOF Başkanı Apaydın: "Sürücülerimiz, bayram tatilinde sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı"

ANKARA - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, pandemi kısıtlamaları nedeni ile son iki yıldır gerçekleştirilemeyen bayram ziyaretlerine işaret ederek, "İçimizde biriken bu özlemi gidermek için trafikte kurallara uygun şekilde hareket etmeli. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, korona virüs salgınında hayata geçirilen kısıtlamaların kalkmasının ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak ziyaretleri ele alan bir açıklama yaptı.

Pandemi koşulları ile son iki yıldır gidilemeyen bayram ziyaretlerinin bu yıl kurallardaki esnemeler ile özlemin son bulacağını belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Hepimiz virüs dönemi içerisinde zor şartlar yaşadık. Sevdiklerimizin sağlığı için bayram ziyaretlerinde bulunamadık. Akaryakıt zamları, otobüs ve uçak bileti fiyatlarında ki artışlar ziyarete gitmemeye yol açacak olsa da iki yıldır çekilen özlemin önüne geçemeyecektir. İçimizde biriken bu özlemi gidermek için trafikte kurallara uygun şekilde hareket etmeli. Gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize güvenle ulaşmalıyız" dedi.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala trafiğe çıkacakların bayram trafiğine dikkat etmelerini isteyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımlarını iyi yaptırmalı, trafikte kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hız ve telefon kullanımından vazgeçmelidir. Her bayram gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıktığımızda, içimizde olan bayram sevinci ve özlemini acıya dönüştürmeyelim. Her sürücü trafik kazalarını en aza indirmek için üzerine düşen görevi yerine getirerek kurallara uygun bir şekilde trafikte araçlarını kullanmalı. Dikkat dağınıklığı oluşturacak uykulu, yorgun direksiyon başına geçmemeli, trafikte sinirlerimizi kontrol ederek başkalarının canına mal olacak davranışlardan kaçınarak sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın denk geldiği mayıs ayında meydana gelen trafik kazası sayısına dikkat çeken Apaydın, "Bayramlarda trafikteki araç sayısı 10-15 kat artıyor. Geçen yıl pandemi kısıtlamaları olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nın denk geldiği mayıs ayı içerisinde toplam 21 bin 125 kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 179 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazalara en çok sebebiyet veren ihmallerin başında ise aşırı hız ve araç kullanırken telefonla konuşmak geliyor. Varacağımız yere bir saat geç gitmemiz her zaman hiç varamamamızdan iyidir. Trafikte saygılı olmayı öğrenmeli, empati kurmalı, trafik canavarına dönüşmemeliyiz. En önemlisi emniyet kemerimizi takarak kurallara harfiyen uymalıyız. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtar" dedi.