TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Ülkemize büyük geçmiş olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TŞOF Genel Başkanı Apaydın: 'Ülkemize büyük geçmiş olsun' - Son Dakika

TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Ülkemize büyük geçmiş olsun"

6 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ'da meydana gelen başta Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TŞOF Genel Başkanı Apaydın:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ'da meydana gelen başta Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ merkezli şiddetli deprem sonrası yazılı bir mesaj yayınladı. Apaydın mesajında, "Meydana gelen depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile bölgede milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkanı seferber edilmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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