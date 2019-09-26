Son Dakika Haberleri: TŞOF'tan "dumansız araçlar" uygulamasına destek
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TŞOF'tan "dumansız araçlar" uygulamasına destek

2 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, özel araçlarda sigara yasağının kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

TŞOF'tan

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, özel araçlarda sigara yasağının kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel araçlarda sigara yasağının kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın insan sağlığı için önemli bir adım olduğunun altını çizen Apaydın, "Çocuğumuzdan yaşlımıza herkesi taşıdığımız özel araçlarda sigaranın yasaklanması kararını yerinde buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin kanunun 2013 yılında çıktığını anımsatan Apaydın, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle hususi araçların içerisinde ve sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirildiğini aktardı.

Apaydın, araç başında sigara içenlere 153 lira para cezası kesileceğine dikkati çekerek, "Sigaraya her ortamda ceza yazılırken araçlarda sigara içilmesi yanlış bir uygulamaydı. Uygulamaya sürücülerimizin zamanla uyum sağlayacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fevzi Apaydın, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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