TŞOF'tan, izni olmayan taksicileri usulsüz çalıştırdıkları iddia edilen duraklara uyarı - Son Dakika

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanvekili Veysel Sarı, izni olmayan taksicileri usulsüz çalıştırdığı tespit edilen durakların haklarının iptal edileceğini bildirdi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Sarı, yazılı açıklamasında, durağı olmayan taksicilerin, ücret karşılığında bazı duraklarda usulsüz çalıştıklarına yönelik tespitlerde bulunduklarını belirtti.

Taksi duraklarına, konuyla ilgili birçok uyarıda bulunduklarını kaydeden Sarı, "Duraklarla ilgili karar alma yetkisi, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın da üyesi olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına aittir. Böyle bir olaya başvuran durakların, duraklardaki haklarının iptal edileceği gibi durakları da kaldırılabilecektir." ifadesini kullandı.

Sarı, durağı olmayan taksicilere yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Duraksız taksici arkadaşlarımıza yeni taksi durakları yapılması için girişimlerimiz sürerken, bu arkadaşlarımızdan bir süre daha sabır göstermelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.