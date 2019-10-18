Son Dakika Haberleri: TŞOF'tan "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" uyarısı
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TŞOF'tan "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" uyarısı

1 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, cezalarla karşılaşmamak için 1 Aralık'a kadar bu belgenin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

TŞOF'tan

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" alma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, cezalarla karşılaşmamak için 1 Aralık'a kadar bu belgenin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin her 5 yılda bir yenilemek şartıyla bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren "Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu"nu almalarının zorunlu hale geldiğini anımsattı.

Belgesi olmayan şoför esnafına para cezası ve yetki belgesi iptali gibi yaptırımlar uygulanacağına dikkati çeken Apaydın, "Belge alma süresi 1 Aralık'a kadar uzatıldı. Şoför esnafımız cezalarla karşılaşmamak için bu süre bitmeden 'Psikoteknik Değerlendirme Raporu'nu almalı." ifadesini kulandı.

Fevzi Apaydın, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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