Son Dakika Haberleri: TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı

TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı

14 dakika önce

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı.

TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı, System.String[]
TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı. Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:50 

Fevzi Apaydın, Ekonomi
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