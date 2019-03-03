TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı. Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor." dedi.

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