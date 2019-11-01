Son Dakika Haberleri: TŞOF'tan sürücülere "araçlarda kış bakımı" uyarısı
Son Dakika Güncel TŞOF'tan sürücülere 'araçlarda kış bakımı' uyarısı

TŞOF'tan sürücülere "araçlarda kış bakımı" uyarısı

7 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kış aylarında kaza riskinin arttığını belirterek, "Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." ifadesini kullandı.

TŞOF'tan sürücülere

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kış aylarında kaza riskinin arttığını belirterek, "Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." ifadesini kullandı.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, sürücüleri, motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları yönünde uyardı.

Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız."

Apaydın, şehirlerarası yolculuk yapacak sürücülerin, araç bakımlarını yaptırmadan, zincirsiz ve çekme halatsız trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Fevzi Apaydın, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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