Son Dakika Haberleri: Tşof'tan Tatile Çıkacaklara "Kış Şartları" Uyarısı

Tşof'tan Tatile Çıkacaklara "Kış Şartları" Uyarısı

1 saat önce

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, geçen yıl okullarda yarıyıl tatilinin yapıldığı ocak ve şubat aylarında toplam 60 bin 718 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, "Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış...

Tşof'tan Tatile Çıkacaklara
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, geçen yıl okullarda yarıyıl tatilinin yapıldığı ocak ve şubat aylarında toplam 60 bin 718 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, "Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde yola çıkacak sürücülerin hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini bildirdi.

Fevzi Apaydın, "Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen eğitim ve öğretime ara verecek. Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Yola çıkmadan önce araçların kontrolü ve bakımı ihmal edilmemeli. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı. Sise, buza, kara karşı tedbirli olunmalı. Yetkililer de trafikteki tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı." uyarısında bulundu.

Vatandaşların kış şartları ve yollardaki yoğunluğu dikkate alarak toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarıyıl tatilinin başladığı ocak ayında 32 bin 256, şubatta 28 bin 462 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 22 bin 141 kişi yaralandı, 460 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl kazasız belasız bir yarıyıl tatili geçirmek için tüm vatandaşlarımız aşırı hızdan kaçınıp trafikte daha dikkatli davranmalı. Hem ekonomimiz hem de trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösterilmeli. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kazasız belasız bir yarıyıl tatili diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Türkiye, Fevzi Apaydın, Ekonomi
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