TSPB, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile Altın Pusula ödülüne layık görüldü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), "Dönüşüm" temasıyla düzenlediği 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, etkinlik ve medya ilişkilerinde gösterdiği başarı nedeniyle TÜHİD tarafından düzenlenen 19. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Altın Pusula'ya layık görüldü.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Altın Pusula ödülü, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan'a verildi. İki gün boyunca devam eden Kongre'de 28 panelin yanı sıra 32 farklı başlıkta eğitim programı düzenlenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkay Arıkan, ödülü çözüm ortakları Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Arkhe İletişim Danışmanlığı ile beraber aldıklarını, 8 aylık yoğun çalışma ve büyük emeklerle düzenledikleri 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile ödül aldıkları için büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Arıkan, Kongre kapsamında etkin bir iletişim ve medya ilişkileri politikası izlediklerini belirterek, "Paydaşlarımız olan başta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Grubu olmak üzere ulusal ve uluslararası kamu temsilcileri, bankalar, aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıkları, halka açık şirketler, sigorta şirketleri, bilim insanları, öğrenciler, sektör liderleri ve dönüşümün farklı adımlarındaki liderlerinin Kongre'de sunduğu bilgi ve deneyimlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaşması için çalıştık. Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademinin dahil olduğu 130 kişilik gönüllü bir ekiple içeriklerimizi belirledik. Aldığımız bu ödül de başarımızı tescillemiş oldu." ifadelerini kullandı.