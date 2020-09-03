TSPB 5'inci Sermaye Piyasaları Ödülleri sahiplerini buldu

Sermaye Piyasası Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 1 milyon 165 bin kişiyken 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 617 bine ulaştı. Bu dönemde pay senedi yatırımcılarının portföy değeri ise 353 milyar liradan 603 milyar liraya yükselmiştir. Bu dönemde 20 bin lira üzerinde yatırımcı sayısı 2 katına çıktı" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 5'inci Sermaye Piyasaları Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı. Programa TSPB Başkanı Alp Keler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu katıldı. Programda konuşan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, "Pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 1 milyon 165 bin kişiyken 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 617 bine ulaştı" dedi.

"Pay piyasalarında yatırımcı sayısı 1 milyon 617 bine çıktı"

Sermaye piyasaları için kayda değer gelişimlerin olduğu bir dönemin içerisinde olunduğunu belirten SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Sektörümüzün son 1 yıllık görünümü ele alındığında bu gelişmeler açıkça görülmektedir. Buna göre pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 1 milyon 165 bin kişiyken 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 617 bine ulaştı. Bu dönemde pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 353 milyar liradan 603 milyar liraya yükselmiştir. Bu dönemde 20 bin lira üzerinde yatırımcı sayısı 2 katına çıktı. Bu durum sermaye piyasalarına genele yayılan bir ilgi artışı olduğunu gösteriyor. Söz konusu büyüme işlem hacmi verilerinde de görülüyor. Bu 1 yıllık dönem içerisinde aylık ortalama işlem hacmi bir önceki döneme göre 2 katına çıkarak 158 milyar liradan 335 milyar liraya yükselmiştir. Kurul olarak sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıları oldukça önemsiyoruz. Yatırım fonlarının sektörün ana iskeletini oluşturan parçalardan biri olması için çalışıyoruz. Yatırım fonlarının büyüklüğü 137 milyar liraya yükseldi. Sermaye piyasalarındaki bu büyüme gurur vericidir" açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeler ile yatırımcıların haklarının korunduğuna da dikkat çeken Taşkesenlioğlu, "Kanun değişikliği ile yatırımcıları korumak adına çok önemli değişiklikler yapıldı. Piyasa bozucu eylemlere uygulanan idari para cezaları ve bilgi suiistimali, piyasa dolandırıcılığı suçlarına yönelik hapis cezaları artırılmıştır. Ayrıca sermaye piyasaları fonlarıyla sağlanan fonların yatırımcılara vaad edildiği gibi kullanılması için önemli kriterler getirilmiştir. Kullanılmadığı takdirde SPK'nın ilgili işlemi geri alabilmesinin önü açılmıştır. Böylece azınlık pay sahiplerinin haklarının daha etkin korunması sağlanmıştır. SPK ile yatırımcı arasında bulunan aracı kurumlar daime güven veren bir yapıya sahip olmak zorundadır" dedi.

Tarihte eşi benzerine rastlanmayan bir dönemden geçildiğini vurgulayan TSPB Başkanı Alp Keler, "Bu dönemde ekonomide çok yönlü parasal, mali politikalar hayata geçirildi. Daha önce deneyimlemediğimiz zorluklara rağmen hükümetimizin de desteğiyle TSPB başarılı bir performans göstererek ekonomiye kaynak oluşturan ulaşılabilir bir profil ortaya koydu. 51 portföy yönetim şirketi 356 milyar liralık birikimi yatırıma yönlendirdi. Son 2 yılda sermaye piyasaları çok ciddi büyüyerek 2018 yılında 193 milyardan Temmuz sonu itibariyle 404 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Borsa İstanbul pay piyasa değeri 2018'de 795 milyar lira iken Temmuz sonu itibariyle 1.4 milyar liraya çıktı. 2000 yılından itibaren 1 milyon civarında seyreden yatırımcı sayısı özellikle son bir yılda 450 bin kişilik artış gösterdi. Bu artışla 1.7 milyona yakın bir seviyeye ulaştı. Yeni yatırımcıların çoğunluğu Marmara Bölgesi'nden geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki yatırımcı sayısındaki artış da dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 5'inci Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'ne geçildi. Sermaye Piyasasına Hizmet Özel ödülü Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya verildi. Sermaye piyasasına Hizmet Onur Ödülü 2019 ise Zeki Döşlülüoğlu'na verildi.

Ödül Töreninin ardından ise TSPB 20'nci Olağan Genel Kurulu ise basına kapalı olarak devam etti. - İSTANBUL