TSPB Başkanı Alp Keler: Değişim önce zihinlerde yaşanmalı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, teknolojik dönüşüm ve düşünce sisteminin önce zihinlerde yaşanması gerektiğini söyledi.

Türkiye 4. Sermaye Piyasaları Kongresinin ilk oturumu Wyndham otelde gerçeklestirildi. Sunumunu Deniz Bayramoğlu'nun yaptığı toplantının acılış konuşmalarını Alp Keler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, açılış konuları, dönüşüm çağının; insanları, sektörleri ve finansal mimariyi nasıl etkilediği, teknolojinin ekonomiye etkisi, sektör çeşitliliği ve teknolojik alt yapı konuları ele alındı.

Keler: Değişim önce zihinlerde yaşanmalı

Kongreye katılımın giderek artmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Keler, TSPB'nin bankaların, aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin, yatırım ortaklıklarının üye olduğu finans sektörünün en geniş üye tabanına sahip topluluğu olduğunu söyledi.

Varalin vergi eşitsizliginin önüne geçmek icin kamu fonlarına önem verdiklerini ve ortak kazanç ve ekonomi algısının sağlanması icin değisimin önce zihinlerde gerçeklesmesi gerektiğini vurgulayan Keler ifadelerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin sağlıklı büyümesinin ve kalkınmasının yolunun sermaye piyasaları yoluyla olduğuna inanıyoruz. Sektörümüzün ekonomiye katkısını toplumumuza doğru bir şekilde aktarabilmeyi çok önemsiyoruz.

"Sektörümüzün kamuoyu nezdinde hak ettiği konuma erişmesini temin etmek üzere TSPB olarak kapsamlı bir iletişim çalışması yapıyor ve etkinlikler düzenliyoruz.

"Bu faaliyetlerimiz ile ön plana çıkarmaya çalıştığımız ana kavram sermaye piyasamızın topluma, yatırımcıya, çalışanlara, girişimcilere ve ülkemize yarattığı değeri ön plana çıkarmak.

"Böylelikle sermaye piyasalarının bilinirliğinin artırmak ve ülkemizde ortaklık kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak istiyoruz.

"Ülkemizde zayıf olan yatırım ve ortaklık kültürünü güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Son 15 yıllık dönemde düzenlemelerimiz, ürünlerimiz, teknolojik altyapımız dünyadaki gündemle eş yönlü olarak gelişti ve iyileşti.

"Yatırımcılara pay, tahvil, türev araçlar, yatırım fonları gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra gayrimenkul fonları, girişim sermayesi fonları, kira sertifikaları, varlık finansmanı yatırımları gibi alternatif ürünler de sunuyoruz."

Taşkesenlioğlu: Yasal düzenlemenin şeffaf ve ölçülebilir olması mecburidir

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TSPB'nin, sektörün her açıdan gelişmesini temel amacı olarak kabul ettiğini ve üstlendiği görevleri büyük bir özveriyle yerine getirdiğini söyledi.

Ekonomi politikası oluşturmak, sermaye piyasası icin kaynak yaratmak ve bu piyasanın ve sektörün gelişimi icin gerekli mevduatların ortaya cıkması icin calismalarını sürdürdüklerini söyleyen Taşkesnlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek ve sürdürülebilir bir refah seviyesini yakalayabilmek için reel ekonominin uzun vadeli bir şekilde fonlanması, sermayenin tabana yayılması, uluslararası sermayenin yurt içine çekilmesi ve güçlü bir finansal mimariye sahip olunması gerekmektedir.

"Bu hedeflere ulaşabilmek ise büyük oranda sermaye piyasaları yoluyla olacaktır. Bu yüzden sermaye piyasalarının geliştirilmesi, ekonominin tüm paydaşlarının ortak amaçları arasında yer almalıdır.

"Bu konuya verilen önem, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık hedeflerine ışık tutan ve en temel ekonomi politika belgesi olan Yeni Ekonomi Programı'nda da net bir şekilde görülmektedir.

"Program kapsamında, finansal sistemin sermaye piyasası ayağını güçlendirecek adımların atılması hedeflenmektedir."

- İstanbul