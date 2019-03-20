Son Dakika Haberleri: Tspb'de "Mutluluk Sanatı" Semineri Düzenlendi

Tspb'de "Mutluluk Sanatı" Semineri Düzenlendi

1 saat önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde (TSPB), 20 Mart Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla "Mutluluk Sanatı" semineri düzenlendi.

Tspb'de
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde (TSPB), 20 Mart Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla "Mutluluk Sanatı" semineri düzenlendi.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında, Birlik tarafından "Mutluluk Sanatı" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu seminerde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Uzman Dr. Seda Ülgen konuşmacı olarak yer aldı.

TSPB'de düzenlenen seminerle, katılımcıların kurumsal hayatın bireysel yaşantılarıyla ruhsal ve bedensel uyumu, süreçlerin bilinçli yönetimi, biyolojik ve ruhsal dengelerin tüm dış koşullara rağmen yeniden sağlanması konusunda bilgi edinmesi amaçlandı.

Seminerde, "Modern yaşam enerjimizi nasıl etkiliyor?", "Daha kaliteli yaşam koşullarına kavuştukça neden daha mutsuz ve yorgun bireyler haline geliyoruz?", "Kariyer yaşamlarımızdan vazgeçmeden, mutlu ve yaratıcı bireyler olmaya nasıl devam ederiz?" gibi sorulara cevap arandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:57:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tspb'de "Mutluluk Sanatı" Semineri Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]