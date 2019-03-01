Son Dakika Haberleri: Tspb Finans Merkezi Konferansı'nın Ana Konuşmacısı Mark Yeandle

Tspb Finans Merkezi Konferansı'nın Ana Konuşmacısı Mark Yeandle

1 saat önce

– Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), 7 Mart Perşembe günü düzenleyeceği Finans Merkezi Konferansı'nın ana konuşmacısı, Birleşik Krallık merkezli finans ve teknoloji çözümleri sunucusu The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle olacak.

Tspb Finans Merkezi Konferansı'nın Ana Konuşmacısı Mark Yeandle, System.String[]
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), 7 Mart Perşembe günü düzenleyeceği Finans Merkezi Konferansı'nın ana konuşmacısı, Birleşik Krallık merkezli finans ve teknoloji çözümleri sunucusu The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle olacak.

TSPB'nin Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile düzenlediği etkinliğin açılış konuşmasını TSPB  Başkanı Erhan Topaç yapacak. Dünya'daki finans merkezlerinin sıralaması konusunda genel kabul görmüş Global Financial Centres Index çalışmalarını yapan The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle'ın ana konuşmacı olacağı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:09:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tspb Finans Merkezi Konferansı'nın Ana Konuşmacısı Mark Yeandle
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]